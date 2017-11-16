16.11.2017 18:02 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Bozdağ: ABD'den Sarraf'la ilgili yanıt geldi

Ankara - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "ABD'den sözlü yanıt geldi. Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı" dedi.

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"Baskıyla, kriz senaryolarıyla dize getiremeyeceksiniz"

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, "Ekonomi, baskı, kriz senaryolarıyla bu milleti dize getireceklerini sanıyorlar. Hiç boşuna heveslenmeyin, bu millet Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, Anafartalarda dünyaya, emperyalistlere gereken dersi vererek bugünlere geldi" dedi.

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Erdoğan bir kez daha Rusya yolcusu

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Rusya'ya gidiyor.

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Ekmeğe zam yok

Ankara - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına zam geleceği iddialarının doğru olmadığını belirtti.

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Anayasa Mahkemesinden HDPli Gülser Yıldırım'a ret

Ankara - Anayasa Mahkemesi, tutuklu HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın başvurusunu reddetti.

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Kuzey Irak'tan acı haber: 2 şehit

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise ağır yaralandığını açıkladı.

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Eski emniyet mensuplarına 30 ilde operasyon!

Ankara - Fetullahçı terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 30 ilde dev bir operasyon düzenlendi.

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İstanbul'da güpegündüz gasp dehşeti !

İstanbul- Fatih'te İranlı turistin cebinden güpegündüz parasını gasp eden 2 kişi kameralara yakalandı. Gaspın ardından kayıplara karışan 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

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M. Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

İstanbul - Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk edeceği dev maça Ali Palabıyık'ı atadı.



