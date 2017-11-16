Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Bozdağ: ABD'den Sarraf'la ilgili yanıt geldi
Ankara - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "ABD'den sözlü yanıt geldi. Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı" dedi.
...
"Baskıyla, kriz senaryolarıyla dize getiremeyeceksiniz"
Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, "Ekonomi, baskı, kriz senaryolarıyla bu milleti dize getireceklerini sanıyorlar. Hiç boşuna heveslenmeyin, bu millet Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, Anafartalarda dünyaya, emperyalistlere gereken dersi vererek bugünlere geldi" dedi.
...
Erdoğan bir kez daha Rusya yolcusu
Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Rusya'ya gidiyor.
...
Ekmeğe zam yok
Ankara - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına zam geleceği iddialarının doğru olmadığını belirtti.
...
Anayasa Mahkemesinden HDPli Gülser Yıldırım'a ret
Ankara - Anayasa Mahkemesi, tutuklu HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın başvurusunu reddetti.
...
Kuzey Irak'tan acı haber: 2 şehit
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise ağır yaralandığını açıkladı.
...
Eski emniyet mensuplarına 30 ilde operasyon!
Ankara - Fetullahçı terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 30 ilde dev bir operasyon düzenlendi.
...
İstanbul'da güpegündüz gasp dehşeti !
İstanbul- Fatih'te İranlı turistin cebinden güpegündüz parasını gasp eden 2 kişi kameralara yakalandı. Gaspın ardından kayıplara karışan 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.
...
M. Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
İstanbul - Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk edeceği dev maça Ali Palabıyık'ı atadı.
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