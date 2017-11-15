Günün özeti
Günün özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Osman Tanburacı'ya yumruklu saldırı
İstanbul - Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşanan tartışma nedeniyle yumruklu saldırıya uğradı.
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26 ilde FETÖ operasyonu
Diyarbakır - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.
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Türkiye onu 'Ayla' ile tanıdı: Şimdi yoğun bakımda
İstanbul - 'Ayla' filminde anlatılan hikayesi ile herkesi duygulandıran Kore Gazisi emekli astsubay Süleyman Dilbirliği'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
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İşsizlik ağustosta azaldı
Ankara - Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
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Şırnak'ta hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
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Otomobil anne ve çocuğuna böyle çarptı
Eskişehir - Eskişehir'de bir otomobilin karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve çocuğuna çarpması mobese kameralarına yansıdı.
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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme
İstanbul - Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin 31 Mayıs 2019'a kadar uzatıldığını açıkladı.