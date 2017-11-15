15.11.2017 17:23 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Erzurum - Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

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26 ilde FETÖ operasyonu

Diyarbakır - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

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İşsizlik ağustosta azaldı

İstanbul - Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Yurt dışına çıkışta belge alma zorunluluğu kaldırıldı

İstanbul - Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışta bağlı bulundukları kurumdan belge alma şartı bugünden itibaren kaldırıldı. Atatürk Havalimanında bulunan belge kontrol masaları bugün kapatılarak, belge kontrol işleminin bittiği yazısı asıldı.

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Türkiye onu 'Ayla' ile tanıdı: Şimdi yoğun bakımda

İstanbul - 'Ayla' filminde anlatılan hikayesi ile herkesi duygulandıran Kore Gazisi emekli astsubay Süleyman Dilbirliği'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme

İstanbul - Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin 31 Mayıs 2019'a kadar uzatıldığını açıkladı.

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Osman Tanburacı trafikte saldırıya uğradı

İstanbul - Spor yazarı Osman Tanburacı, yumruklu saldırıya uğradı.



