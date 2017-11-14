14.11.2017 18:02 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



ABD'ye Usame bin Ladin'li eleştiri

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Usame bin Ladin'le ilgili hangi delili sunduğunu sorarak, "15 Temmuz'un faili olduğunu sağır sultanın bildiği Feto'nun geriye verilmesi konusunda kırk dereden su getirmenin ne alemi var, ne delil soruyorsun" dedi.

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Bahçeli CHP'yi topa tuttu

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'yi hedef alarak, "Atatürk hiç kimsenin tekelinde değildir. Hele hele HDP, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır" dedi.

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Ölü sayısı 530'a yükseldi

Tahran - Irak-İran sınırında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 530'a yükseldi. Yaralı sayısı ise 8 bin olarak açıklandı.

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31 terörist etkisiz hale getirildi: Biri kırmızı listeden

Ankara - İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonunda 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Antalya'yı hortum vurdu: 31 yaralı

Antalya- Antalya'nın 3 ilçesini hortum vurdu. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde çıkan hortumda 31 kişi yaralandı. Yüzlerce sera yerle bir oldu, bazı ev ve camiler zarar gördü.

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Hortum mağdurlarına müjdeli haber

Ankara - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya'da meydana gelen hortum afetine ilişkin, "Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir" dedi. Fakıbaba, üreticilerin borçlarının erteleneceğini de kaydetti.

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Drogba veda ediyor

İstanbul - Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Phoenix Rising'de forma giyen Didier Drogba, 2018 yılında futbolu bırakacağını açıkladı.

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Oto tamircide güldüren şaka

Dallas - ABD'de bir oto tamircisinde yapılan şaka, biraz eşek şakasına kaçsa da izleyenleri güldürmeyi başardı.



