13.11.2017 18:16 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Trump ve Putin'in o açıklamasına tepki

İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'in Suriye'deki çatışmanın askeri çözümü olmadığı yönündeki açıklamalarını, "Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askeri yok ki. Onların var" dedi.

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Partilerin Meclis Başkanlığı adayları belli oldu

Ankara - Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı için tüm partilerin adayları belli oldu. Son olarak AK Parti, İsmail Kahraman'ı yeniden aday gösterdi.

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335 ölü, 4 bin 500 yaralı

Halepçe - Irak'ın Halepçe kentinde 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 335 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 500 insan da yaralandı.

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38 terörist etkisiz hale getirildi: Biri gri listeden!

Ankara - 6-13 Kasım haftasında 38 terörist etkisiz hale getirildi.

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Antalya'da FETÖ soruşturması: 17 tutuklama

Antalya - Fetullahçı terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi tutuklandı.

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Kuzey Irak'a hava harekatı

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

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Yeni evli çift bu kazada ağır yaralandı

İstanbul - Sarıyer'de "U" dönüşü yapan hafif ticari araca, hızla gelen motosiklet çaptı. Feci kazada, motosikletteki yeni evli çiften kadın yola savrulurken, erkekse aracın altında bir süre sürüklendi.

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Yok artık dedirten görüntü !

Osmaniye - Kadirli ilçesinde hızla giden otomobilin kapısını açarak dışarı sarkan, bir yandan da ayaklarıyla otomobili kullanan gencin görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti.



