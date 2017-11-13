Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Trump ve Putin'in o açıklamasına tepki
İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'in Suriye'deki çatışmanın askeri çözümü olmadığı yönündeki açıklamalarını, "Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askeri yok ki. Onların var" dedi.
...
Partilerin Meclis Başkanlığı adayları belli oldu
Ankara - Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı için tüm partilerin adayları belli oldu. Son olarak AK Parti, İsmail Kahraman'ı yeniden aday gösterdi.
...
335 ölü, 4 bin 500 yaralı
Halepçe - Irak'ın Halepçe kentinde 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 335 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 500 insan da yaralandı.
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38 terörist etkisiz hale getirildi: Biri gri listeden!
Ankara - 6-13 Kasım haftasında 38 terörist etkisiz hale getirildi.
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Antalya'da FETÖ soruşturması: 17 tutuklama
Antalya - Fetullahçı terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi tutuklandı.
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Kuzey Irak'a hava harekatı
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.
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Yeni evli çift bu kazada ağır yaralandı
İstanbul - Sarıyer'de "U" dönüşü yapan hafif ticari araca, hızla gelen motosiklet çaptı. Feci kazada, motosikletteki yeni evli çiften kadın yola savrulurken, erkekse aracın altında bir süre sürüklendi.
...
Yok artık dedirten görüntü !
Osmaniye - Kadirli ilçesinde hızla giden otomobilin kapısını açarak dışarı sarkan, bir yandan da ayaklarıyla otomobili kullanan gencin görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti.
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