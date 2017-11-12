12.11.2017 17:57 Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Bestler-Dereler'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak - Bestler-Dereler Nimet Tepe bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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İstanbul'da dev DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı.

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Antalya'daki olay 'baba cinneti' çıktı

Antalya'da bir baba, 3 ve 5 yaşındaki iki kızını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

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Teksas değil İstanbul: Kedilere kurşun yağmuru

İstanbul - Üsküdar'da silahlı bir maganda, sokaktaki kedilere kurşun yağdırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere hayvanseverler tepki gösterdi.

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Kaza sonrası 'pes' dedirten görüntüler

Antalya - Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında yaşananlar 'pes' dedirtti. Motosiklet sürücüsü can derdindeyken kaza yapan motosikletten hortumla benzin çeken bir kişi kameralara yakalandı.

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Güvenlik kamerasına el sallayarak içeri girdiler

İstanbul - Bahçelievler'de hırsızlar, girdikleri dairede ev sahibi ile burun buruna geldi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahısların binaya girerken kameraya el sallayacak kadar rahat olması ise bu kadarına da pes dedirtti.

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39. İstanbul Maratonu koşuldu

İstanbul - Kıtalararası tek yarış olan Vodafone 39. İstanbul Maratonu koşuldu.

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Sertab Erener'in acı günü

İstanbul - Ünlü şarkıcı Sertab Erener, babasını son yolculuğuna uğurladı.



