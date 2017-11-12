Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Bestler-Dereler'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak - Bestler-Dereler Nimet Tepe bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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İstanbul'da dev DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı
İstanbul - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı.
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Antalya'daki olay 'baba cinneti' çıktı
Antalya'da bir baba, 3 ve 5 yaşındaki iki kızını silahla öldürdükten sonra intihar etti.
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Teksas değil İstanbul: Kedilere kurşun yağmuru
İstanbul - Üsküdar'da silahlı bir maganda, sokaktaki kedilere kurşun yağdırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere hayvanseverler tepki gösterdi.
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Kaza sonrası 'pes' dedirten görüntüler
Antalya - Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında yaşananlar 'pes' dedirtti. Motosiklet sürücüsü can derdindeyken kaza yapan motosikletten hortumla benzin çeken bir kişi kameralara yakalandı.
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Güvenlik kamerasına el sallayarak içeri girdiler
İstanbul - Bahçelievler'de hırsızlar, girdikleri dairede ev sahibi ile burun buruna geldi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahısların binaya girerken kameraya el sallayacak kadar rahat olması ise bu kadarına da pes dedirtti.
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39. İstanbul Maratonu koşuldu
İstanbul - Kıtalararası tek yarış olan Vodafone 39. İstanbul Maratonu koşuldu.
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Sertab Erener'in acı günü
İstanbul - Ünlü şarkıcı Sertab Erener, babasını son yolculuğuna uğurladı.