11.11.2017 18:44 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Dikey yapılaşmaya izin vermeyelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vali ve belediye başkanlarına seslenerek, "Şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde izin vermeyelim" dedi.

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İzmir'de FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

İzmir'de, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ve jandarmanın ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın yaptığı operasyonda bir şüphelinin evinde çok sayıda bir dolar çıktığı öğrenildi.

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Mehmet Baturalp, son yolculuğuna uğurlandı

Geçen günlerde vefat eden basketbol duayeni Mehmet Baturalp, Karacaahmet Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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Diyarbakırlı kadın pazarcılar erkek pazarcı istemiyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde kadın pazarcılar, mahalleye erkek pazarcıları sokmamak da kararlı. İlçede kendileri için kurulan pazara 5 yıldır emek verdiklerini ve zor şartlarda çalıştıklarını belirten kadın pazarcılar, "Kar kış dinlemeden geliyoruz. Muhtaç olmasak bu alanda olmayız" diyor.

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Tekneyle okula

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde eğitim gören 9 öğrenci okula tekneyle taşınıyor.



