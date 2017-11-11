Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün Özeti
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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Dikey yapılaşmaya izin vermeyelim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vali ve belediye başkanlarına seslenerek, "Şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde izin vermeyelim" dedi.
...
İzmir'de FETÖ operasyonu: 53 gözaltı
İzmir'de, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ve jandarmanın ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın yaptığı operasyonda bir şüphelinin evinde çok sayıda bir dolar çıktığı öğrenildi.
...
Mehmet Baturalp, son yolculuğuna uğurlandı
Geçen günlerde vefat eden basketbol duayeni Mehmet Baturalp, Karacaahmet Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
...
Diyarbakırlı kadın pazarcılar erkek pazarcı istemiyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde kadın pazarcılar, mahalleye erkek pazarcıları sokmamak da kararlı. İlçede kendileri için kurulan pazara 5 yıldır emek verdiklerini ve zor şartlarda çalıştıklarını belirten kadın pazarcılar, "Kar kış dinlemeden geliyoruz. Muhtaç olmasak bu alanda olmayız" diyor.
...
Tekneyle okula
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde eğitim gören 9 öğrenci okula tekneyle taşınıyor.
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