Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Türkiye Ata'sını anıyor
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79uncu yıl dönümünde törenlerle anıldı. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat adeta durdu.
...
Erdoğan'dan CHP'ye Atatürk eleştirisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP gibi amorf bir partinin Atatürk'ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz, bu da böyle biline. Hele hele Atatürk'ün özellikle bunların o zihinsel fetişizmine kurban edilmesine rıza göstermeyeceğiz" dedi.
...
İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 93 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda İstanbul'da 82, Adana'da 11 şüpheli gözaltına alındı.
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TSK: 69 terörist daha etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Zap ve Asos Dağı bölgelerine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
...
Trafikte acı bilanço
2017'nin ilk 10 ayında meydana gelen 344 bin 332 trafik kazasında 3 bin 21 kişi hayatını kaybetti, 259 bin 521 kişi ise yaralandı.
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Hırsız market sahibine yumruk atıp kaçtı
Adana'da market sahibi karı-koca iş yerine gelip kepengi açınca, içeriden koşarak çıkan hırsızın yumruk atıp kaçmasıyla şok oldu. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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