09.09.2017 18:04 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"El birliğiyle bu yapıyı tasfiye edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi sadece kendimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. El birliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu yapıyı tasfiye edeceğiz" dedi.

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Yıldırım Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temelini attı

İzmir'de yeni yapılacak Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 3 stadın toplam maliyetinin 400 milyon TL'yi bulduğunu ifade etti. Geleneği bozmayan Başbakan Yıldırım, müteahhit firma yetkilileriyle bitim süreleri için de pazarlık yaptı.

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Şırnak ve Hakkari'de son 2 haftada 99 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son iki hafta içinde biri sözde lider kadroda olmak üzere toplam 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Trabzonspor, yeni transferlerine imza attırdı

Trabzonspor, yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Jose Sosa, Volkan Şen ve Tohmas Hubocan'a düzenlediği törenle imza attırdı.

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Aktör değil kaymakam

Adana'da renkli kişiliğiyle tanınan Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, stresli ve yoğun temposunda çocukluğundan beri ilgilendiği "atlı okçuluk" ve ustası olduğu zihgir yaparak stres atıyor. Kaymakam Genel, "Kaymakamlık gibi stresli işi yaparken bir zihgir yaparsam bütün sıkıntılarımı unutuyorum" dedi.

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Hande Yener ve Murat Dalkılıç on binlere söyledi

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı etkinliklerinde Hande Yener ve Murat Dalkılıç'ın sahne aldı. 30 bin Manisalı da ünlü sanatçılara eşlik etti.



