08.09.2017 20:57 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Erdoğan'dan Zafer Çağlayan'a açılan davaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile ilgili açılan davaya tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor" dedi.

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İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 15 zam

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul'da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı.

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Şırnak'ta 4 terörist öldürüldü

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde insansız hava aracı tarafından tespit edilen teröristler ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 4 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

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Gece kulübüne rast gele ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çocuğuna küfür edildiğini iddia eden bir kişi pompalı tüfekle gece kulübünde dehşet saçtı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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Zehir tacirlerinin oyunu tutmadı: Değeri 5 milyon TL

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda karbon kağıdına sarılı halde piyasa değeri 5 milyon TL olan 50 kilo 807 gram eroin ele geçirildi.

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Denayer , Latovlevici ve Carrasso imzayı attı

Galatasaray, yeni transferleri Jason Denayer, Iasmin Latovlevici ve Cedric Carrasso ile sözleşme imzaladı.

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Aracın çarptığı ATV sürücüsü havaya uçtu

İstanbul Pendik'te kavşaktan geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı ATV aracının sürücüsü, havaya uçarken o anlar kameraya yansıdı.



