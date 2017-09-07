07.09.2017 18:03 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



İki kaza: 15 ölü, 19 yaralı

Bursa - Bursa ve Van'da bugün meydana gelen iki trafik kazasında tam 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

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SİHA'ları eleştiren CHP'li Tanrıkulu'na sert tepki

Ankara - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'yla mücadelede etkin rol üstlenen silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) eleştiren CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki gösterdi.

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AYM'den HDP'li vekillere ret

Ankara - Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin TBMM Genel Kurulunda alınan kararın iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

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Şerif Mardin son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul - 90 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sosyolog ve siyaset bilimci Profesör Doktor Şerif Mardin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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7 hain daha öldürüldü

Ankara - Terör örgütü PKK'ya yönelik iki harekatta 7 hain daha öldürüldü.

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Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

İstanbul - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yarından itibaren 1 hafta boyunca sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini bildirdi.

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Aykut Kocaman 'Diego Costa'yı doğruladı

İstanbul - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Chelsea'de forma giyen İspanyol yıldız Diego Costa'nın transferi için, "Görüşmeler çok yakın gidiyordu ancak şu an olumsuz. Transfer için artık bu akşam ve yarın var. 2-3 oyuncuyla temasımız sürüyor" dedi.

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Nihat Doğan'ın 16 yıl önce yaptığı itiraf

İzmir - Ünlü türkücü Nihat Doğan'ın 16 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı. Konser sırasında bir anısını anlatan Doğan'dan evlilik ve Erol Köse itirafı geliyor.



