06.09.2017 18:01 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



AB'ye rest: Çıkın mertçe gereğini yapın !

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduklarını beyan eden ülkelere rest çekti. Erdoğan, Türkiye'nin AB ile olan mevcut ilişkisine bile tahammül edemiyorsanız çıkın bunu mertçe söyleyin ve gereğini yapın mertçe" dedi.

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Mersin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

Mersin - Yenişehir ilçesinde bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi.

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Hainler işçilere saldırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Hakkari- Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

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16 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan operasyonlarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Küçük çocuk 3. kattan zemine düştü

Van - Van merkezde 4 yaşındaki çocuk, 7 katlı bir binanın 3'üncü katının balkonundan aşağı düştü.

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İsveç kabul etmemişti: Türkiye sahip çıktı

Stockholm - Afganistan'dan kaçarak İsveç'e sığınan ancak sığınma başvurusu reddedilen 106 yaşındaki Bibihal Uzbek için Türkiye devreye girdi. Uzbek'in istendiği ancak İsveç'teki sürecin sona ermediği öğrenildi.

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Alişan ve Eda Erol ayrıldı

İstanbul - Ünlü şarkıcı Alişan, nişanlısı Eda Erol'la ayrıldıklarını açıkladı.



