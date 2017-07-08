Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Yolda adalet aramadan önce adil olacağız"

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz" dedi.

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Erdoğan ve Putin, Suriye'yi konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki durumu görüştü.

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Hamburg'da caddeler savaş alanı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesini protesto eden göstericiler gittikçe şiddetini artırıyor. Dün akşam saatlerinde göstericiler, Sternschanze bölgesini adeta işgal etti.

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Canlı yayında kaza yaptılar

Canlı yayında kaza yaptılar.

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Antalya'da milyonluk halı ve kilim tarlası

Renklerinin pastelleşmesi ve hijyenik olması amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen el dokuması kilim ve halıların serildiği Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, adeta 'halı tarlasına' dönüştü.

