Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. "Yolda adalet aramadan önce adil olacağız" Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz" dedi. ... Erdoğan ve Putin, Suriye'yi konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki durumu görüştü. ... Hamburg'da caddeler savaş alanı Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesini protesto eden göstericiler gittikçe şiddetini artırıyor. Dün akşam saatlerinde göstericiler, Sternschanze bölgesini adeta işgal etti. ... Canlı yayında kaza yaptılar Canlı yayında kaza yaptılar. ... Antalya'da milyonluk halı ve kilim tarlası Renklerinin pastelleşmesi ve hijyenik olması amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen el dokuması kilim ve halıların serildiği Antalya'nın Döşemealtı ilçesi, adeta 'halı tarlasına' dönüştü.
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