Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Yıldırım'dan 'Adalet Yürüyürüşü'ne: Kabak tadı vermeye başladı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin, "Artık bu kabak tadı vermeye başladı" dedi. Yıldırım, Kıbrıs müzakerelerine ilişkinse, Doğal kaynakların tek taraflı oldu bitti ile ortaya çıkarılması yönündeki girişimleri de kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

...

TSK: 93 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir hafta içinde yapılan faaliyetler kapsamında, 3'ü sözde lider kadrosunda olmak üzere 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

...

Kaymakama bombalı saldırı!

Siirt'in Baykan ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda Kocabey hafif yaralandı.

...

İstanbul'da eylem hazırlığında 29 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlarda eylem talimatı aldıkları ileri sürülen 22'si yabancı toplan 29 kişinin yakalandığı bildirildi.

...

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 57 gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.

...

15 Temmuz'dan sonra kaç kişi tutuklandı ?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında FETÖ'den adli işlem yapıldığını, bunlardan 50 bin 504'ünün tutuklandığını söyledi.

