Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Avrupa Parlamentosundan skandal 'Türkiye' raporu

Brüksel - Avrupa Birliği ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor, Avrupa Parlamentosunda kabul edildi.

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"AP raporu aynen iade edilecek"

Ankara - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosunun Türkiye raporuna ilişkin, "Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur. Bu raporu kabul etmiyoruz. Rapor bizim tarafımıza ulaştığında değerlendirme yapılmadan aynen iade edilecektir" dedi.

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"3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik"

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. İnşallah bundan sonra da yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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"Bizim açımızdan hükümsüzdür, geçersizdir"

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosunun kararını, "Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir" diye yorumladı.

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7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kars'ın Kağızman kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerinin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini ve 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türkiye'den yeni bir adım: Yerli tavuk ve siyah pirinç

Ankara - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Yerli tavuk Anadolu T" ile dünyadaki 4'üncü etçil hattın artık Türkiye olduğunu belirterek, "Bu proje için 20 milyon TL harcama yapıldı. Bu gelişme dışa bağımlılığı azaltacak ve orta vadede de dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak" dedi.

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Türkiye FIFA sıralamasında geriledi

İstanbul - FIFA'nın açıkladığı Temmuz ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 25. sıradan 33. sıraya geriledi.

