Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
CHP'nin yürüyüşüne saldırı planı önlendi Kocaeli - CHP'nin yürüyüşüne bombalı araçla saldırı planlayan 6 DEAŞ'lı terörist yakalandı. ... ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kalktı İstanbul - ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağı kalktı. Atatürk Havalimanı'ndan New York'a uçan yolcular yanlarına tablet ve diz üstü bilgisayarlarını aldı. ... Bakanlıktan "Suriyelilerle gerginlik" haberlerine dair açıklama Ankara - İçişleri Bakanlığı, Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında zaman zaman yaşanan gerginliklerin kamuoyunda tırmandırılmak istendiğine dikkat çekerek, "Bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır" açıklamasında bulundu. ... "Bu parayı sana yedirmem" deyip katliam yaptı Bursa - Bursa'da bir kişi, eski eşine açtığı 42 bin liralık icra davasını kaybedince katliam yaptı. Eşinin avukatını öldüren, bir polis memurunu da şehit eden şahıs, eşini yaralayıp intihar etti. ... Kayseri ve Van'da silahlı kavga: 4 ölü, 18 yaralı Kayseri - Kayseri'de 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Van'ın Erciş ilçesinde ise elindeki silahla amcasının oğlunun evine giden bir kişi, aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de çeşitli yerlerinden yaraladı. ... Pepe'de mutlu son İstanbul - Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Pepe, kendini siyah-beyazlılara 2 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladı. ... Fenerbahçe'den flaş 'Kjaer' açıklaması İstanbul - Fenerbahçe, Kjaer'in Milan'a transfer olduğu yönündeki haberleri yalanladı. ... Messi imzayı attı Barcelona - Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
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