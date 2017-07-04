Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Başbakan: Adalet değil, gaflet yürüyüşü
İstanbul - Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'adalet yürüyüşüne' eleştiride bulunarak, "Bu bir adalet yürüyüşü değil gaflet yürüyüşüdür. Yol yürümeye devam edersen ömrün biter yollar bitmez" dedi.
...
CHP AİHM'e başvuruyor
Kocaeli - CHP, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürüyor.
...
CHP'nin başvurusuyla ilgili AK Parti'den ilk değerlendirme
Ankara - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'nin AİHM'e başvurusuyla ilgili, "Türkiye'nin sorun alanları üzerinden istismar siyasi yapmak maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bir alışkanlığı" dedi.
...
"Aktif milletvekilleri arasında Bylock kullanan kimse yok"
Ankara - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullanan milletvekilleri olduğu iddialarına ilişkin, "Aktif milletvekilleri arasında Bylock kullanan kimse yok" dedi.
...
Zap'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
...
Denizli'de kaza ve patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Denizli - Sarayköy ilçesinde yakıt tankeri ile iş makinesi taşıyan kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu yakıt tankeri patladı. Olayda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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Önce tartaklandı ardından sürüklendi !
Gaziantep - Genç bir kadın, 3 kişi tarafından yol ortasında tartaklandı. Yerden kalkarak kapının koluna tutunan kadın, bir süre de sürüklendi.
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15 kişinin öldüğü saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Mogadişu - Somali'nin başkenti Mogadişu'da 20 Haziranda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

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