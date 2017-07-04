Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Başbakan: Adalet değil, gaflet yürüyüşü

İstanbul - Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'adalet yürüyüşüne' eleştiride bulunarak, "Bu bir adalet yürüyüşü değil gaflet yürüyüşüdür. Yol yürümeye devam edersen ömrün biter yollar bitmez" dedi.

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CHP AİHM'e başvuruyor

Kocaeli - CHP, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürüyor.

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CHP'nin başvurusuyla ilgili AK Parti'den ilk değerlendirme

Ankara - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'nin AİHM'e başvurusuyla ilgili, "Türkiye'nin sorun alanları üzerinden istismar siyasi yapmak maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bir alışkanlığı" dedi.

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"Aktif milletvekilleri arasında Bylock kullanan kimse yok"

Ankara - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullanan milletvekilleri olduğu iddialarına ilişkin, "Aktif milletvekilleri arasında Bylock kullanan kimse yok" dedi.

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Zap'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Denizli'de kaza ve patlama: 3 ölü, 4 yaralı

Denizli - Sarayköy ilçesinde yakıt tankeri ile iş makinesi taşıyan kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu yakıt tankeri patladı. Olayda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Önce tartaklandı ardından sürüklendi !

Gaziantep - Genç bir kadın, 3 kişi tarafından yol ortasında tartaklandı. Yerden kalkarak kapının koluna tutunan kadın, bir süre de sürüklendi.

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15 kişinin öldüğü saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Mogadişu - Somali'nin başkenti Mogadişu'da 20 Haziranda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.