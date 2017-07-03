Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Zam oranlarını Başbakan açıkladı

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, "2017 yılı için zam oranı ilk altı ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl birinci yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır" dedi.

...

CHP'nin yürüyüşü, Kıbrıs meselesi ve Almanya krizi

Ankara - Numan Kurtulmuş, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Diğer meseleler çözülmeden, diğer meselelerde Türk toplumu garanti altına alınmadan Türkiye güvenlik ve garantiler konusunda geri adım atmayacak, bu konudaki pozisyonunu değiştirmeyecektir" dedi

...

"İnşallah uçak gemimizi de yapacağız"

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah uçak gemimizi de yapacağız" dedi.

...

İçişleri Bakanlığı: 70 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere toplam 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

...

Muş'ta mera kavgası: 4 ölü, 8 yaralı

Muş - Muş'ta iki aile arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

...

Yine hafriyat kamyonu kazası: 1 ölü

İstanbul - Pendik'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

...

Sinan Güler resmen Fenerbahçe'de

İstanbul - Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray'dan ayrılan Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

