Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Anlaşma sağlandı: İmzalar atılıyor

Bursa - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuda çalışan 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin pazartesi günü imzalanacağı müjdesini verdi.

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AK Partili Ahi'nin öldürülmesine ilişkin 16 gözaltı

Van - Özalp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin katillerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

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7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak ve Mardin'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Yine asker, yine zehirlenme

Edirne - Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Celalettin Alkoç Kışlası'nda bulunan 10 asker, gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelerin acil servislerine kaldırıldı.

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İki kaza, iki feci ölüm !

Korolev - Rusya ve Azerbaycan'da meydana gelen feci kazalarda 2 kişi öldü.

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Sel suları böyle sürükledi

Donetsk - Ukrayna'nın Donetsk kentinde sel sularına kapılan kadın, amatör kamera tarafından kaydedildi.

