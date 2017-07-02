Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Anlaşma sağlandı: İmzalar atılıyor Bursa - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuda çalışan 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin pazartesi günü imzalanacağı müjdesini verdi. ... AK Partili Ahi'nin öldürülmesine ilişkin 16 gözaltı Van - Özalp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin katillerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. ... 7 terörist daha etkisiz hale getirildi Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak ve Mardin'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... Yine asker, yine zehirlenme Edirne - Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Celalettin Alkoç Kışlası'nda bulunan 10 asker, gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelerin acil servislerine kaldırıldı. ... İki kaza, iki feci ölüm ! Korolev - Rusya ve Azerbaycan'da meydana gelen feci kazalarda 2 kişi öldü. ... Sel suları böyle sürükledi Donetsk - Ukrayna'nın Donetsk kentinde sel sularına kapılan kadın, amatör kamera tarafından kaydedildi.
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