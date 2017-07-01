Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Erdoğan'dan sert sözler: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Darbecileri bırakıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun. Teröristleri bırakıp terörle mücadele edenlerin üzerine gidenlere yazıklar olsun. Ülkesini bırakıp ülkesine saldıranların argümanlarına sarılanlara yazıklar olsun" dedi.

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8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak, Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçeleri ve Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesine bağlı Kadırga Yaylasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 556 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor.

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Bu hareketi hem şaşırttı hem güldürdü

Önce poşetteki içeceği gösterdi, ardından tadına baktı.

