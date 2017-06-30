Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik.



Başbakan Yıldırım'dan Macar mevkidaşına vize çağrısı

Başbakan Binali Yıldırım, vize muafiyeti konusunda Macaristan Başbakanı Orban'a çağrıda bulunarak, "Vizelerde sıkıntı var, Sayın Başbakan. Vizeleri iş adamlarından başlamak üzere biraz gevşetmemiz lazım" dedi.

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TSK: 60 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir hafta içinde, biri lider kadrosunda olmak üzere 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonlar esnasında 9 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını açıkladı.



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Türkiye bugün yandı kavruldu

İstanbul - Türkiye son 10 yılın en sıcak günlerinden birini yaşadı.



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Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı

Gaziantep - Gaziantep Valiliği PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda aralarında bombalı eylem hazırlığında olanların da bulunduğu 8 şüphelinin de gözaltına alındığı açıkladı. Operasyonda 146 kilogram patlayıcı ele geçirildi.



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CHP'li vekil yürüyüşte kalp spazmı geçirdi

Sakarya – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul'a doğru yürüyüşü sırasında kalp spazmı geçiren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, hastaneye kaldırıldı.



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İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı.



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Potada dev işbirliği

Fenerbahçe ile Doğuş Grubu iş birliği anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma sonucunda, Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'nin ismi Fenerbahçe Doğuş oldu.

