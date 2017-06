Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



'Afrin' açıklaması, ABD eleştirisi

Adıyaman - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Afrin'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Taciz ateşleri misli ile karşılık bulacaktır. ABD'nin YPG/PYD konusundaki yolu, sürdürülebilir bir yol değildir" dedi.

...

Bakan'dan 'et ithalatında vergi indirimi' ile ilgili açıklama

Ankara - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kesimlik hayvan ve karkas et ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, yerli üretimin daralmasına sebep olacak ithalat uygulamalarına kesinlikle izin verilmeyeceğini kaydetti.

...

Sözleşmeli öğretmen uygulaması sürecek mi ?

Sivas - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının devam edeceğini söyledi.

...

Gomis Aslan oldu: Başkan'dan Sneijder açıklaması

İstanbul - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sneijder'in durumuyla ilgili, "Kendisi izinliydi. Önümüzdeki hafta gelecek. O görüşmelerde belli olacak. Önemli bir oyuncu. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmede her iki taraf da kararını verecek" dedi.

...

Formayı ıslatma sözü verdi

İstanbul - Fenerbahçe taraftarına övgüler yağdıran Mathieu Valbuena, "Bizim onlar için yapmamız gereken terimizin son damlasına kadar bu formayı ıslatabilmek" dedi.

...

Bağ evinde vahşet !

Bursa - Bağ evinde karısını öldüren adam, daha sonra intihar etti.

...

Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.