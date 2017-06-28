Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Afrin ve Azez'deki YPG mevzileri vuruldu Ankara - Suriye'de Afrin ve Azez'deki terör örgütü PYD-YPG mevzilerinin vurulduğu açıklandı. ... 1 haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi Ankara - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde 36'sı ölü toplam 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... AK Parti Milletvekilline suikast son anda önlendi Şanlıurfa - Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a suikast hazırlığında olan 4 terörist, saldırıda kullanılacak çok sayıda silah ve patlayıcı madde ile birlikte yakalandı. ... Köprü ve otoyol gelirleri açıklandı İstanbul - 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de köprü ve otoyollardan geçen 159 milyon 718 bin 858 araçtan 570 milyon 126 bin 652 lira gelir elde edildi. ... Termometreler 60 dereceyi gösterdi Şanlıurfa - Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da termometreler güneşte 60 dereceyi gösterdi. ... İmzayı attı, çarpıcı açıklamalar yaptı İstanbul - Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı. Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte basın mensuplarının önüne çıkan Ekici, samimi ve çarpıcı açıklamalar yaptı.
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