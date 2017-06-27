Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Berkin Elvan'ın ailesi de Kılıçdaroğlu'yla yürüdü

Bolu - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşün 13'üncü gününde Bolu Dağı geçilirken, yürüyüşe Berkin Elvan'ın ailesi de katıldı.

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Ertuğrul Sağlam'ın acı günü

İstanbul - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın annesi Fatma Sağlam hayatını kaybetti.

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Google'a rekor ceza

Frankfurt - Avrupa ile ABD arasındaki ekonomik savaş hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Birliği Haksız Rekabeti Denetleme Komisyonu, Google'a 2,24 milyar euroluk rekor ceza kesti.

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Köprü çöktü: İnsanlar aşağı düştü !

Gansu - Çin'de yağış nedeniyle temelleri yumuşayan köprü, üzerinden insanlar geçerken bir anda çöktü.

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2 gündür yolda tamirci bekliyor

Ağrı - Taşlıçay ilçesindeki yayladan Doğubayazıt'a gitmek isteyen Ahmet Öztürk adlı vatandaş, otomobilinin ön teker bilyelerinin dağılması nedeniyle 2 gündür yolda tamirci bekliyor. Tamircilerse bayram nedeniyle bölgeye gitmeye yanaşmıyor.



Rafet El Roman bayramları karıştırdı

Düzce - Rafet El Roman, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde unutulmaz bir konser verdi. Konseri unutulmaz kılan en büyük detaysa ünlü şarkıcının bayramları karıştırmasıydı.

