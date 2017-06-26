Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Günün özeti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Kılıçdaroğlu'na net çağrı
Erzurum - Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin ve destekçilerinin Türkiye'nin birliğini, kardeşlini bozamayacağını kaydederek, "Kılıçdaroğlu, buradan sana da sesleniyorum. FETÖ'cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş millet için bir yürüyüş değildir" dedi.
...
Bahçeli'den 'OHAL' açıklaması
Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL'in devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "OHAL'in demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır" dedi.
...
Enis Berberoğlu ile ilgili iddiaya sert tepki
Ankara - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için tutuklanmasından 1 gün önce Maltepe Cezaevi'nde hazırlık yapıldığı iddiasını çok sert dille yalanladı.
...
Siyasi partiler arasında bayramlaşma
Ankara - Ramazan Bayramının ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma vardı.
...
Bayramda balık keyfi
İstanbul - Bayram tatilini sahilde balık tutarak değerlendiren İstanbullular hem aileleriyle piknik yaptı hem de güzel havanın tadını çıkardı.
...
Ne yemekten geçebildi ne uykudan
Pekin - Ne yemekten vazgeçti ne uykudan; böyle olunca da ortaya güldüren anlar çıktı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
Günün özeti
Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması
'Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz'
Başbakan Yıldırım: Bölücülerle FETÖ'cülerle gideceğin bir yer yok
Kendisini takip eden gazeteciye kız istedi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
Hükümetten müjde! Emekliye 3 bin 407 TL
Hükümetten müjde! Emekliye 3 bin 407 TL
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Hakkari’de taciz ateşi: 1 şehit!
Hakkari’de taciz ateşi: 1 şehit!
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
Günün özeti
Günün özeti
Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması
Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması
'Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz'
'Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz'
Başbakan Yıldırım: Bölücülerle FETÖ'cülerle gideceğin bir yer yok
Başbakan Yıldırım: Bölücülerle FETÖ'cülerle gideceğin bir yer yok
Kendisini takip eden gazeteciye kız istedi
Kendisini takip eden gazeteciye kız istedi
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
'Ülkemizin önünü asla kesemeyecekler'
'Ülkemizin önünü asla kesemeyecekler'
CHP'ye sert eleştiri
CHP'ye sert eleştiri
RvP yeni sezona böyle hazırlanıyor
RvP yeni sezona böyle hazırlanıyor
Akıncı: Müzakere değil karar konferansı
Akıncı: Müzakere değil karar konferansı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English