Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Kılıçdaroğlu'na net çağrı Erzurum - Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin ve destekçilerinin Türkiye'nin birliğini, kardeşlini bozamayacağını kaydederek, "Kılıçdaroğlu, buradan sana da sesleniyorum. FETÖ'cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş millet için bir yürüyüş değildir" dedi. ... Bahçeli'den 'OHAL' açıklaması Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL'in devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "OHAL'in demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır" dedi. ... Enis Berberoğlu ile ilgili iddiaya sert tepki Ankara - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için tutuklanmasından 1 gün önce Maltepe Cezaevi'nde hazırlık yapıldığı iddiasını çok sert dille yalanladı. ... Siyasi partiler arasında bayramlaşma Ankara - Ramazan Bayramının ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma vardı. ... Bayramda balık keyfi İstanbul - Bayram tatilini sahilde balık tutarak değerlendiren İstanbullular hem aileleriyle piknik yaptı hem de güzel havanın tadını çıkardı. ... Ne yemekten geçebildi ne uykudan Pekin - Ne yemekten vazgeçti ne uykudan; böyle olunca da ortaya güldüren anlar çıktı.
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