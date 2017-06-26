Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Kılıçdaroğlu'na net çağrı

Erzurum - Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin ve destekçilerinin Türkiye'nin birliğini, kardeşlini bozamayacağını kaydederek, "Kılıçdaroğlu, buradan sana da sesleniyorum. FETÖ'cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş millet için bir yürüyüş değildir" dedi.

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Bahçeli'den 'OHAL' açıklaması

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, OHAL'in devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "OHAL'in demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır" dedi.

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Enis Berberoğlu ile ilgili iddiaya sert tepki

Ankara - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için tutuklanmasından 1 gün önce Maltepe Cezaevi'nde hazırlık yapıldığı iddiasını çok sert dille yalanladı.

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Siyasi partiler arasında bayramlaşma

Ankara - Ramazan Bayramının ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma vardı.

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Bayramda balık keyfi

İstanbul - Bayram tatilini sahilde balık tutarak değerlendiren İstanbullular hem aileleriyle piknik yaptı hem de güzel havanın tadını çıkardı.

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Ne yemekten geçebildi ne uykudan

Pekin - Ne yemekten vazgeçti ne uykudan; böyle olunca da ortaya güldüren anlar çıktı.

