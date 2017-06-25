Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan camide rahatsızlandı: Durumu iyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı sırasında kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı. Cami çıkışı konuşan Erdoğan, "Şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik.Şu anda gayet iyi konumdayım" dedi. ... "Faturasını o silahların sahiplerine çıkaracağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,terör örgütlerine destek veren ABD'nin YPG'ye silah desteğiyle ilgili "Biz o silahlarla dökülen her damla kanın faturasını o silahların asıl sahiplerine çıkaracağız" dedi. ... Yıldırım, bayram namazını Erzincan'daki Kayı köyünde kıldı Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazını, önceki gün geldiği memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyünde köylüleri ile birlikte kıldı. ... 5 terörist daha etkisiz hale getirildi Erzincan'da ve Van'da 5 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte ölü ele geçirildi. ... Sınırlarda bin 183 kişi yakalandı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bin 121, Türkiye'den çeşitli ülkelere geçmeye çalışan 62 kişi olmak üzere toplam bin 183 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.
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