Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkında olduklarını belirterek, "Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız" dedi.

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81 ilde 'Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-2'

81 il de gerçekleştirilen trafik uygulamasında 183 bin 515 adet araç ve sürücü kontrol edilirken ihlali tespit edilen 18 bin 340'ına 6 milyon 80 bin 101 TL cezai işlem uygulandı, 3 bin 370 araç trafikten men edildi. Ayrıca aranan 115 şahıs yakalanırken 9 çalıntı araç ele geçirildi.

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7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt'te 5, Hakkari'de 2 olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İstanbul Valiliğinden "Onur Yürüyüşü" açıklaması

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, LGBTİ üyeleri tarafından 25 Haziran Pazar Günü yapılması planlanan "Onur Yürüyüşü"ne vatandaşların ve gezi amacıyla bölgede bulunacak olan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek izin verilmeyeceği belirtildi.

