Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. 81 ilde 'Duman' operasyonu: 364 gözaltı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde 15 bin 202 personelin katılımıyla tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında "Duman Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonda 364 şahıs gözaltına alındı. ... TSK: 53 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında son bir haftada düzenlenen terör ve hudut güvenliği operasyonlarında toplam 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... Adana'da PKK/KCK operasyonu: 31 gözaltı Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. ... Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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