Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Türk askeri Katar'da

Ankara - Türkiye'den gönderilen 5 zırhlı araç ve 23 personel Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.

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Erdoğan, Suudi Kralıyla görüştü

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bu akşam telefonda görüştü.

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Dev operasyon tamamlandı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır - 6 ilçeye bağlı 104 köy ve mezralarında 28 Mayıs'ta başlatılan dev operasyon tamamlandı. Operasyonda 3'ü ölü, 5'i sağ olmak üzere toplam 8 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken çok sayıda silah ve mühimmat, yüklü miktarda patlayıcı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Ege yine sallandı

İzmir - Ege bir kez daha sallandı.

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Evsiz adama eşek şakası !

Londra - Yaya alt geçidinde uyumakta olan evsiz adama yapılan sözde şaka, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tatile yeni televizyonuyla birlikte çıktı

Evine giren hırsızların yeni aldığı ve hala taksitini ödediği televizyonunu çalması üzerine kendine yeni bir TV alan Görkem Güleri, yeni televizyonunu da çaldırma endişesiyle tatile 82 ekran LCD televizyonuyla gidiyor.

