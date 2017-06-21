Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Liderlerin bayram programı belli oldu

Ankara - Ramazan Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Yıldırım ise memleketi Erzincan'da olacak. Kılıçdaroğlu, bayrama yürüyüş güzergahında girecek. MHP Lideri Bahçeli ise her zamanki gibi Ankara'da olacak.

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Valiler Kararnamesi yayımlandı

Ankara - Valiler Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre 20 vali merkeze alındı, 20 şehre yeni vali atandı, 19 vali ise yer değiştirdi.

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Kuzey Irak'a hava harekatı

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk ve Kandil bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini, bölücü terör örgütü hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.

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Kamyonet tıra çarptı: 3 ölü, 5 yaralı

Mersin - Tarım işçilerini taşıyan kamyonet, başka bir kazaya karıştığı için yolda park halinde bulunan tıra çarpıp yan yattı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

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Taksi durağına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul - Ümraniye'de minibüsle bir taksi durağına gelen kimlikleri belirlenemeyen grup, durakta bulunan taksicilere ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Bursa'da sokak ortasında dehşet kamerada

Bursa - Osmangazi ilçesinin en işlek caddelerinden Altıparmak'ta bir grup, tartıştıkları şahsa saldırdı. Önce içlerinde biri, şahsı tabancayla vurdu. Diğerleri de yerde yatan yaralıyı tekmeledi.

