Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Günün özeti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Liderlerin bayram programı belli oldu
Ankara - Ramazan Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Yıldırım ise memleketi Erzincan'da olacak. Kılıçdaroğlu, bayrama yürüyüş güzergahında girecek. MHP Lideri Bahçeli ise her zamanki gibi Ankara'da olacak.
...
Valiler Kararnamesi yayımlandı
Ankara - Valiler Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre 20 vali merkeze alındı, 20 şehre yeni vali atandı, 19 vali ise yer değiştirdi.
...
Kuzey Irak'a hava harekatı
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk ve Kandil bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini, bölücü terör örgütü hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.
...
Kamyonet tıra çarptı: 3 ölü, 5 yaralı
Mersin - Tarım işçilerini taşıyan kamyonet, başka bir kazaya karıştığı için yolda park halinde bulunan tıra çarpıp yan yattı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
...
Taksi durağına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul - Ümraniye'de minibüsle bir taksi durağına gelen kimlikleri belirlenemeyen grup, durakta bulunan taksicilere ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
...
Bursa'da sokak ortasında dehşet kamerada
Bursa - Osmangazi ilçesinin en işlek caddelerinden Altıparmak'ta bir grup, tartıştıkları şahsa saldırdı. Önce içlerinde biri, şahsı tabancayla vurdu. Diğerleri de yerde yatan yaralıyı tekmeledi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Günün özeti
Bahçeli'den gündemle ilgili açıklamalar
Ömer dedenin zorlu yaşam mücadelesi
Elazığspor'un transfer yasağı kalktı
ABD'de güvenlik alarmı: Bishop Havaalanı boşaltıldı
CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kışlaya yemek tedarik eden şirketin çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz
Kışlaya yemek tedarik eden şirketin çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz
Yüzlerce askerin zehirlendiği olayda yeni gelişme
Yüzlerce askerin zehirlendiği olayda yeni gelişme
Brüksel'de canlı bomba yeleği giyen bir kişi etkisiz hale getirildi
Brüksel'de canlı bomba yeleği giyen bir kişi etkisiz hale getirildi
FETÖ'cü Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir!
FETÖ'cü Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir!
40 ilin valisi değişti! Valiler kararnamesi yayınlandı
40 ilin valisi değişti! Valiler kararnamesi yayınlandı
Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu
Türkiye'nin rakibi Yunanistan oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Günün özeti
Günün özeti
Bahçeli'den gündemle ilgili açıklamalar
Bahçeli'den gündemle ilgili açıklamalar
Ömer dedenin zorlu yaşam mücadelesi
Ömer dedenin zorlu yaşam mücadelesi
Elazığspor'un transfer yasağı kalktı
Elazığspor'un transfer yasağı kalktı
ABD'de güvenlik alarmı: Bishop Havaalanı boşaltıldı
ABD'de güvenlik alarmı: Bishop Havaalanı boşaltıldı
CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz
CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz
Korkunç kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 3 yaralı
Korkunç kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 3 yaralı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Sezer Özmen'le yollar ayrıldı
Sezer Özmen'le yollar ayrıldı
'Ana muhalefet suç işlememeli'
'Ana muhalefet suç işlememeli'
Chibuike Samsunspor'a doğru
Chibuike Samsunspor'a doğru
Muhtardan örnek davranış
Muhtardan örnek davranış

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English