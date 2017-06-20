Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Muhaliflerin kongresiyle ilgili karar çıktı Ankara - Milliyetçi Hareket Partisinde muhalif isimlerin yaptığı olağanüstü genel kurulla ilgili karar çıktı. ... Mısır Çarşısında 'bayram' yoğunluğu başladı İstanbul - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaş bayram şekeri alışverişi için Mısır Çarşısına akın etti. ... Diyarbakır'da feci kaza: 5 ölü, 5 yaralı Diyarbakır - Lice ilçesine bağlı Kayacık köyü mevkiinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araçla otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 polis de yaralandı. ... Patlamanın şiddetiyle yoldaki araç devrildi İstanbul - Maltepe'de deterjan üretimi yapan bir iş yerinde meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Patlamanın şiddetiyle yoldaki bir araç devrildi, dükkan duvarları yıkıldı. ... 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu Diyarbakır - 8 ilde düzenlenen operasyonla Türkiye'ye gelen turistleri vergi vermediklerine inandırarak 9 milyon TL dolandıran çete çökertildi. Çete üyesi 26 kişi gözaltına alındı. ... İstanbul'da çifte cinayet ! İstanbul - Esenyurt'ta sokakta yürüyen bir kadın ve adama art arda ateş edildi. Kadın ve adam olay yerinde hayatını kaybetti. ... Aracından 3 metrelik kral kobra çıktı Wuhan- Çin'de bir adamın aracından tam 3 metrelik kral kobra cinsi bir yılan çıktı.
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