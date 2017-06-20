Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Muhaliflerin kongresiyle ilgili karar çıktı

Ankara - Milliyetçi Hareket Partisinde muhalif isimlerin yaptığı olağanüstü genel kurulla ilgili karar çıktı.

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Mısır Çarşısında 'bayram' yoğunluğu başladı

İstanbul - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaş bayram şekeri alışverişi için Mısır Çarşısına akın etti.

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Diyarbakır'da feci kaza: 5 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır - Lice ilçesine bağlı Kayacık köyü mevkiinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araçla otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 polis de yaralandı.

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Patlamanın şiddetiyle yoldaki araç devrildi

İstanbul - Maltepe'de deterjan üretimi yapan bir iş yerinde meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Patlamanın şiddetiyle yoldaki bir araç devrildi, dükkan duvarları yıkıldı.

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8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu

Diyarbakır - 8 ilde düzenlenen operasyonla Türkiye'ye gelen turistleri vergi vermediklerine inandırarak 9 milyon TL dolandıran çete çökertildi. Çete üyesi 26 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da çifte cinayet !

İstanbul - Esenyurt'ta sokakta yürüyen bir kadın ve adama art arda ateş edildi. Kadın ve adam olay yerinde hayatını kaybetti.

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Aracından 3 metrelik kral kobra çıktı

Wuhan- Çin'de bir adamın aracından tam 3 metrelik kral kobra cinsi bir yılan çıktı.

