Günün özeti

"Darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasında..." Atina - Başbakan Binali Yıldırım, "Unutmayalım ki hukukun verdiği karara saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın" dedi. ... 51 terörist etkisiz hale getirildi Ankara - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 51 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... Kamyonetler çarpıştı: 4 ölü, 13 yaralı Mardin - Midyat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. ... Yolcu otobüsü üst geçitten uçtu: 48 yaralı Çorum - Çorum'da bir yolcu otobüsünün üst geçitten uçması sonucu 48 kişi yaralandı. ... Marketteki dehşet anları kamerada Mersin - Soygun amacıyla girdikleri markette işletme sahibini pompalı tüfekle yaralayıp kaçan silahlı şahıslar, önce iş yerinin güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı. ... Galatasaray'ın rakibi belli oldu İstanbul - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turunda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.