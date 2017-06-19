Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasında..."

Atina - Başbakan Binali Yıldırım, "Unutmayalım ki hukukun verdiği karara saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın" dedi.

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51 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 51 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Kamyonetler çarpıştı: 4 ölü, 13 yaralı

Mardin - Midyat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

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Yolcu otobüsü üst geçitten uçtu: 48 yaralı

Çorum - Çorum'da bir yolcu otobüsünün üst geçitten uçması sonucu 48 kişi yaralandı.

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Marketteki dehşet anları kamerada

Mersin - Soygun amacıyla girdikleri markette işletme sahibini pompalı tüfekle yaralayıp kaçan silahlı şahıslar, önce iş yerinin güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı.

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Galatasaray'ın rakibi belli oldu

İstanbul - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turunda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti.

