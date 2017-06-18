Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Tam 731 asker zehirlendi Manisa - Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, dün akşam 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili açıklama yaptı. Olaydan 731 askerin etkilendiğini ifade eden Şimşek, 21 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti. ... Kılıçdaroğlu böyle düştü Ankara - Türk bayrağı açan gençlerin yanına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, inişi sırasından yere düştü. ... Babalar Gününde ağlatan sürpriz İstanbul - Metro İstanbul'un Babalar Gününe özel hazırladığı sürpriz çalışanlarını ağlattı. ... 16 terörist etkisiz hale getirildi Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 17 Haziran 2017 tarihinde icra edilen operasyonlar kapsamında 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... Minibüs insanların arasına daldı: 3 ölü, 5 yaralı Gaziantep - Freni patlayan minibüs insanların arasına daldı. Kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. ... İki evin çatısı alev alev yandı İstanbul - Sefaköy'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Alevler yan tarafta bulunan beş katlı binanın çatı katına da sıçradı.
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