Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ,CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüne tepki göstererek, "138. madde sadece siyasetçiler için çalışmaz. A'dan Z'ye herkes için çalışır. Eğer yargı yarın sizi de davet ederse şaşırmayın" dedi.

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Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı

İş adamı Ömer Faruk Kavurmacı ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı.

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3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 Operasyonunda 3 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı Erzurum'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Suriyelilerin 'vatan özlemi' kuyruğa dönüştü

Ramazan Bayramını geçirmek için ülkelerine gitmek isteyen binlerce Suriyeli Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında yoğunluğa neden olurken, ülkelerine dönenlerin sayısının bugün 20 bine ulaşması bekleniyor.

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Kamyonet motosikletliyi böyle ezdi

Kamyonet motosikletliyi böyle ezdi.

