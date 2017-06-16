Günün Özeti

"Sokakta adalet aranmaz" Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne ilişkin ilk kez konuştu. Yıldırım, "Sokakta hak arandığı görülmüş değil. Sorunların çözümü Meclistir siyaset için. Adalet için mahkemelerdir" dedi.
60 terörist etkisiz hale getirildi Ankara - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 60 terörist etkisiz hale getirilirken ve çok sayıda mühimmat ile kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 7 asker şehit oldu, 19 asker yaralandı.
Kamyonun altından burnu bile kanamadan çıktı Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun yoldan karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada yolda seyreden bir kamyon çocuğa çarpıyor. Büyük panik yaşayan kamyon şoförü çocuğu aracın altından çıkarırken, şanslı çocuk hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.
KYK ve PTT'ye FETÖ operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumundan 25 personel ve PTT'de 6 personel olmak üzere toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Önce araçların arasına daldı, sonra... Mexico City -Önce ortalığı birbirine kattı, sonra kaçtı.
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