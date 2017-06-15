Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.



CHP'nin yürüyüşü başladı

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bıçak kemiğe dayandı, artık yeter diyoruz. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek" dedi.

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"Kılıçdaroğlu ya kullanılmakta ya da tuzağın aktif katılımcısı"

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin yürüyüşünü sert bir dille eleştirerek, "Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürümeye kalkan Sayın Kılıçdaroğlu ya kullanılmakta ya da ülkemize kurulan tuzağın aktif katılımcısıdır" dedi.

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Ceylin'i fidye için öldürmüşler

İzmir - Ödemiş ilçesinde evinin karşısındaki apartmanda cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, zanlı Ş.T., Ceylin'i fidye için öldürdüğünü itiraf etti.

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FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı

İstanbul - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğretmen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 74 kişi gözaltına alındı.

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İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

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Merkez faiz kararını açıkladı

Ankara - Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

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Ölü sayısı 17'ye yükseldi

Londra - İngiltere'de 24 katlı binada çıkan yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi.

