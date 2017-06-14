Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'OHAL' açıklaması

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe girişiminden bu yana mevcut bulunan OHAL yetkileri sadece terör örgütlerine karşı uygulanmıştır. Biz bunu yapmayacağız da terör örgütlerinin işini mi kolaylaştıracağız? Tabii ki terör örgütlerine karşı mücadelede her türlü enstrümanı kullanmak durumundayız" dedi.

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Enis Berberoğlu'na 25 yıl: Tutuklandı !

İstanbul - MİT tırları davasında Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi.

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Ankara'da yangın: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara - Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Motor yağı satışı yapılan iş yerinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Londra'da yangın dehşeti: 6 ölü !

Londra - İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın dehşeti yaşandı.

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12 ilde dev FETÖ operasyonu !

İstanbul - Fetullahçı Terör Örgütünün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde dev bir operasyon düzenlendi.

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İşte yeni hoca

İstanbul - Galatasaray, erkek basketbol takımının başına Erman Kunter'in getirildiğini açıkladı.

