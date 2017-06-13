Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Erdoğan'dan ABD'ye 'terör' eleştirisi

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ı teröre destek vermekle suçlayan ABD'nin, terör örgütü YPG'ye durmaksızın silah desteği vermesini eleştirdi.

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Kılıçdaroğlu'nun hedefinde AİHM vardı

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kanun hükmünde kararname ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin açtığı davayı reddetmesi ve OHAL Komisyonunu adres göstermesini eleştirdi.

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Bahçeli CHP'yi bombaladı

Ankara - MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin Katar'da askeri üs kurmasına karşı çıkan CHP'yi sert sözlerle eleştirerek, "Eğer yürekliyseniz, ABD'ye ne işiniz var Orta Doğu'da deyin de endamınızı görelim, adamsınız diyelim" dedi.

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Bölücü terör örgütüne son yılların en büyük darbesi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son dönemde icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne ait yurt içindeki silah ve mühimmat depolarının büyük oranda ele geçirildiğini ve imha edildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığına FETÖ operasyonu: 42 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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NBA'de şampiyon belli oldu

İstanbul - NBA Finalinde Cleveland Cavaliers'ı 129-120 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.

