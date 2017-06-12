Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



İzmir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi

İzmir - Karaburun ilçesi açıklarında saat 15.28'de şiddetli bir deprem meydana geldi.

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Numan Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması

Ankara - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Bu bedelli askerlik meselesi, sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan birisi. Çok iyi organize olan bir talep grubu var. Şu aşamada henüz Bakanlar Kurulu'na gelmiş bir teklif yoktur" dedi.

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Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 26'sı ölü, 14'ü teslim, 8'i sağ olmak üzere toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyüdü

İstanbul - Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü.

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Cari açık azaldı

İstanbul - Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 542 milyon dolar azalarak 3 milyar 615 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Şizofreni hastası dehşet saçtı: 5 akrabasını öldürdü

Konya - Cihanbeyli ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç, av tüfeğiyle ev ev dolaşarak 5 kişiyi öldürdü.

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Samsun'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 3 yaralı

Samsun - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

