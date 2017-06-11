Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı Çorum - Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. ... Mahalleli ile torbacıların silahlı çatışması kamerada İstanbul - Beyoğlu'nda mahalle esnafı ile torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. ... Evdeki 3 kişi öldürüldü ! İzmir - İzmir'de bir evde 3 kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. ... İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı İstanbul - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. ... 2 yaşındaki çocuğa kreşte darp Antalya - 2 yaşındaki çocuk, kreşte darp edildi. O anların görüntüsü ortaya çıkarken, aile de şikayetçi oldu. ... Motosiklette tehlikeli şov ! İstanbul - Motosikletteki tehlikeli şov, böyle görüntülendi.
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