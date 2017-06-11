Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Çorum - Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Mahalleli ile torbacıların silahlı çatışması kamerada

İstanbul - Beyoğlu'nda mahalle esnafı ile torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Evdeki 3 kişi öldürüldü !

İzmir - İzmir'de bir evde 3 kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

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2 yaşındaki çocuğa kreşte darp

Antalya - 2 yaşındaki çocuk, kreşte darp edildi. O anların görüntüsü ortaya çıkarken, aile de şikayetçi oldu.

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Motosiklette tehlikeli şov !

İstanbul - Motosikletteki tehlikeli şov, böyle görüntülendi.

