Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



LYS maratonu bugün başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı maratonu 81 il merkezi ile Lefkoşa'da bugün saat 10.00'da başladı. 538 bin 885 adayın başvurduğu LYS-4 sosyal bilimler sınavı 135 dakika sürdü. Sınavda adaylara Tarih, coğrafya-2, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular yöneltildi.

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Kato'da 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonunda 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

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Tanju Çolak gözaltına alındı

Ankara merkezli "organize suç örgütü kurmak ve dolandırıcılık" operasyonunda aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

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Ölümden koşarak kurtuldu

Adana'da yaşanan ilginç kaza görüntüleri, MOBESE kameralarına yansıdı. Dikkatsizlik ve trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen kaza anları MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kazalarda yaşlı bir kadının ölümden koşarak kıl payı kurtulması dikkat çekti.

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Hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş'ın kırsal mahallerinde yaşayan çiftçilerin alternatif ürün çeşitleri arasında başı çeken çilek, bu yıl hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü.

