Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Başbakan Yıldırım öğrencilere karnelerini dağıttı Başbakan Binali Yıldırım, müfredatın bugünün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yenileceğini belirterek, "Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda önümüzdeki yıldan itibaren yeni müfredatla eğitim öğretim başlayacak. Yıl yıl diğer sınıflara da geçmiş olacağız" dedi. ...
"Sorumsuzca verilmiş bir karar" Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'in halk oylaması kararına ilişkin, "Bölgemizde yeterince sorun var, yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz ve kararın sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi. ...
Son 1 haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütleriyle mücadele kapsamında son bir haftada 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonlarda 3 asker şehit olurken, çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. ...
TFF Başkanı Demirören: Arda yanlış yaptı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ın yanlış yaptığını söyledi ...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde serbest geçiş başladı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde serbest geçiş uygulaması gece itibariyle başladı. ...
Havalimanı terminal inşaatında göçük: 2 yaralı Muş Havalimanı'nda yapımı devam eden terminal inşaatında meydana gelen göçükte kardeş olan 2 işçi yaralandı.
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