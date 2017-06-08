Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Başkent'te FETÖ operasyonu: 20 bankacıya gözaltı kararı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bankalarda görevli 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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Van'da 3 terörist öldürüldü

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Van Başkale'de bölücü terör örgütü ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, Diyarbakır Hani'de icra edilen operasyonda ise 1 teröristin yakalandığını açıkladı.

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Katliam gibi: 4 ölü !

Çorum - LPG'li otomobil menfeze çarpıp patladı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

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Ölü sayısı 16'ya çıktı

Tahran - İran'ın başkenti Tahran'da dün terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

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Otomobildeki 40 bin lirayı böyle çaldı

Adana - Adana'da kasklı bir kişi, park halindeki otomobilin camını bujiyle kırıp torpido gözündeki 40 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Harsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Demirören'den "Arda Turan" açıklaması

İstanbul - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kosova maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunacaklarını söyledi.

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Göztepe ve Eskişehirspor'un cezaları belli oldu

İstanbul - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe ve Eskişehirspor'a 2'şer maç seyircisiz oynama cezası verdi.

