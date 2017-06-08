Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Başkent'te FETÖ operasyonu: 20 bankacıya gözaltı kararı Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bankalarda görevli 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. ... Van'da 3 terörist öldürüldü Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Van Başkale'de bölücü terör örgütü ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, Diyarbakır Hani'de icra edilen operasyonda ise 1 teröristin yakalandığını açıkladı. ... Katliam gibi: 4 ölü ! Çorum - LPG'li otomobil menfeze çarpıp patladı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti. ... Ölü sayısı 16'ya çıktı Tahran - İran'ın başkenti Tahran'da dün terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı. ... Otomobildeki 40 bin lirayı böyle çaldı Adana - Adana'da kasklı bir kişi, park halindeki otomobilin camını bujiyle kırıp torpido gözündeki 40 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Harsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. ... Demirören'den "Arda Turan" açıklaması İstanbul - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kosova maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunacaklarını söyledi. ... Göztepe ve Eskişehirspor'un cezaları belli oldu İstanbul - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe ve Eskişehirspor'a 2'şer maç seyircisiz oynama cezası verdi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.