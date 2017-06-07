Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



İran'da çifte terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

Tahran - İran bugün çifte terör saldırısıyla sarsıldı. Başkent Tahran'da İran Parlamentosuna ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine otomatik silahlı kişiler ve intihar eylemcileriyle saldırı düzenlendi. Saldırılarda 12 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.

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Almanya İncirlik'ten çekiliyor

Berlin - Alman Hükümeti, İncirlik Üssünden çekilme planını onayladı.

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HSK Başkan Vekilliği görevine Mehmet Yılmaz seçildi

Ankara - Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında gerçekleştirilen bugünkü ilk HSK toplantısında HSK Başkan Vekili ile 1. ve 2. dairenin başkan ve üyeleri belirlendi.

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Yakın tarihin en büyük operasyonu: Tam 1 ton 71 kilo !

Muğla - Marmaris ilçesi açıklarında 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.

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Ölüm istatistikleri açıklandı

İstanbul - Ölüm sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 arttı.

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Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu

İstanbul - D-100 karayolunda 5 gencin patenle ölümüne yolculuğu kameralara yansıdı.

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Çene kıran tekme !

Sofya - Attığı bu tekmeyle, temizlikçi kadının çenesini kırdı.

