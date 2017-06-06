Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Katar için liderlerle görüştü Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap yarımadasında Katar konusundaki son gelişmelerle ilgili bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ... Genel Başkan Vekili olarak ilk kez konuştu Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de 27,5 milyon çalışan var, açıklanan işsizlik oranı ne? Yüzde 12,6. Çarptığınız zaman ne ediyor, yaklaşık 3,5 milyon. Kılıçdaroğlu ne diyor, 7 milyon hadi yüzde 10 fazlayı anladık da yüzde 100 sapma olur mu kardeşim?" dedi. ... Bahçeli'den Almanya'ya: Durduğunuz kabahat ! Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya askerlerinin İncirlik'ten çekileceği kararına ilişkin, "Durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun" dedi. ... İki bakanlıktan 47 kişi hakkında gözaltı kararı Ankara - Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 , Ulaştırma Bakanlığında görevli 17 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. ... Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü Aksaray - Aksaray'da bir otomobil, park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. ... Metrobüste şoföre silah çekti İstanbul - Küçükçekmece'de metrobüste şoförle tartışan şahıs, silahına davrandı. ... Arda Turan'dan şok karar ! Ünlü futbolcu Arda Turan, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. ... İşte kupa finalinin faturası İstanbul - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kupa finalinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'a 1'er maç seyircisiz oynama cezası verdi.
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