Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti
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Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Katar için liderlerle görüştü
Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap yarımadasında Katar konusundaki son gelişmelerle ilgili bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Genel Başkan Vekili olarak ilk kez konuştu
Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de 27,5 milyon çalışan var, açıklanan işsizlik oranı ne? Yüzde 12,6. Çarptığınız zaman ne ediyor, yaklaşık 3,5 milyon. Kılıçdaroğlu ne diyor, 7 milyon hadi yüzde 10 fazlayı anladık da yüzde 100 sapma olur mu kardeşim?" dedi.
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Bahçeli'den Almanya'ya: Durduğunuz kabahat !
Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya askerlerinin İncirlik'ten çekileceği kararına ilişkin, "Durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun" dedi.
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İki bakanlıktan 47 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara - Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 , Ulaştırma Bakanlığında görevli 17 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
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Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
Aksaray - Aksaray'da bir otomobil, park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
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Metrobüste şoföre silah çekti
İstanbul - Küçükçekmece'de metrobüste şoförle tartışan şahıs, silahına davrandı.
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Arda Turan'dan şok karar !
Ünlü futbolcu Arda Turan, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
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İşte kupa finalinin faturası
İstanbul - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kupa finalinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'a 1'er maç seyircisiz oynama cezası verdi.

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