Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Almanya'ya 'İncirlik' izni yok

Ankara - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman heyetin İncirlik Üssü'nü değil, Konya'daki NATO Üssü'nü ziyaret etmesinin mümkün olduğunu açıkladı.

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48 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 30'u ölü, toplam 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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3 ay içinde dönmezse...

Ankara - İçişleri Bakanlığının, '130 ismin vatandaşlıktan çıkarılma kararına' ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 130 kişilik listede yer alan isimler arasında, FETÖ elebaşı Gülen, HDP'li milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk de bulunuyor.

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Deniz Seki cezaevinden çıktı

İstanbul - Ünlü sanatçı Deniz Seki tahliye oldu.

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Enflasyon düşüşe geçti

İstanbul - Yıllık enflasyon, 2016'nın kasım ayından beri ilk kez düşüşe geçti.

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Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

Antalya - TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Eskişehirspor'u penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup eden Göztepe Süper Lig'e yükseldi.

