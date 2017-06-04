Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Başbakan açıkladı: Rakka operasyonu başladı Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, Rakka operasyonunun 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece başlatıldığını açıkladı. ... Ölü sayısı 7'ye yükseldi Londra - İngiltere'de gece saatlerinde yaşanan saldırılarda ölü sayısı 7'ye yükseldi. ... Dışişleri terör saldırısını kınadı Ankara - Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki terör saldırısını kınadı. ... Mehmetçik'ten teröre darbe üstüne darbe Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik yurt içinde icra edilen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı İstanbul - Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. ... Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı Omsk - Rusya'da kadın sürücü, ortalığı birbirine kattı.
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