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Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Başbakan açıkladı: Rakka operasyonu başladı
Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, Rakka operasyonunun 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece başlatıldığını açıkladı.
...
Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Londra - İngiltere'de gece saatlerinde yaşanan saldırılarda ölü sayısı 7'ye yükseldi.
...
Dışişleri terör saldırısını kınadı
Ankara - Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki terör saldırısını kınadı.
...
Mehmetçik'ten teröre darbe üstüne darbe
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik yurt içinde icra edilen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
...
İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul - Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
...
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
Omsk - Rusya'da kadın sürücü, ortalığı birbirine kattı.

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