Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gezi olayları yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Size ne yapıldı ki, hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz" dedi.



Aziz Yıldırım: "4 oyuncuyla anlaştık"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 4 oyuncuyla anlaştıklarını, yönetimin yeni teknik adam için haftaya karar vereceğini söyledi.



Ali Koç: "Seneye başkan adayıyım"

Fenerbahçe'nin Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, önümüzdeki sene yapılacak olan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olacağını ifade ederek "Daha önce elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim. Seneye başkan adayıyım" dedi.



Dalgınlığı canından edecekti

Telefonda konuşmaya dalan kadın yaya, ölümden döndü. O anlar kameraya böyle yansıdı.



Hırsızlara meydan dayağı

İstanbul Kağıthane'de bir depoya giren 2 hırsız, 10 TL değerindeki soğutucu tüpleri çalarken mahallenin gençlerine suç üstü yakaladı. Gençler hırsızlık yapan şahısları tekme tokat dövdükten sonra polise teslim etti. Hırsızların linç edildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

