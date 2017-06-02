Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Türkiye iki günde 13 askerini sonsuzluğa uğurladı.

Şırnak Uludere'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerler için memleketlerinde törenler düzenlendi.

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Son 1 haftada 92 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 25 Mayıs-1 Haziran 2017 tarihleri arasında geçekleştirilen terörle mücadele operasyonları kapsamında 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakan Bozdağ sosyal medya teröristlerine karşı uyardı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyada gezen bilgilerin büyük bir kısmının algı operasyonu olduğuna vurgu yaparak, "Herkesin sosyal medyadaki terör örgütlerinin gücü konusunda dikkatli olmasında büyük fayda var" dedi.

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11 ilde sahte para operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 39'a çıktı. Operasyon anı polis tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İstanbul'da korkutan yangın

Fatih'te bulunan Haşim İşcan Geçidi Bisikletçiler Çarşısı'nda bir dükkanın elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede diğer dükkanları da saran yangında bisikletler ve bebek arabaları alev alev yandı. Saatlerce trafiğe kapatılan alt geçit ise yangının kontrol altına alınmasıyla yeniden açıldı.

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FETÖ'nün sözde emniyet imamı tutuklandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde emniyet imamı tutuklandı.

