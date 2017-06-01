Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Helikopter kazası en ufak ayrıntısına kadar incelenmeli"

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 askerin şehit olduğu kazanın milletin kafasında soru işaretlerine yol açtığını belirtti. Bahçeli, kazanım en ufak ayrıntısına kadar incelenmesini, bütün yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

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Törene bakanlar ve genelkurmay başkanı da katıldı

Şırnak - Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerden 7'sinin naaşı toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Törene bakanlar ve genelkurmay başkanı da katıldı.

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Göçükte mahsur kalan işçilerden acı haber

Zonguldak - Göçük nedeniyle madende mahsur kalan işçilerden acı haber geldi. 2 işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, bir doçka uçaksavar mevziinin de imha edildiğini açıkladı.

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Türkiye Kupası sahibini buldu

Eskişehir - Bu yıl 55. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon, finalde penaltılar sonucunda Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Atiker Konyaspor oldu.

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Enes Ünal resmen Villareal'de

İstanbul - Villareal, milli futbolcu Enes Ünal'ın transferini açıkladı.

