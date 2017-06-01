Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Helikopter kazası en ufak ayrıntısına kadar incelenmeli" Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 askerin şehit olduğu kazanın milletin kafasında soru işaretlerine yol açtığını belirtti. Bahçeli, kazanım en ufak ayrıntısına kadar incelenmesini, bütün yönleriyle aydınlatılmasını istedi. ... Törene bakanlar ve genelkurmay başkanı da katıldı Şırnak - Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerden 7'sinin naaşı toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Törene bakanlar ve genelkurmay başkanı da katıldı. ... Göçükte mahsur kalan işçilerden acı haber Zonguldak - Göçük nedeniyle madende mahsur kalan işçilerden acı haber geldi. 2 işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. ... Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist öldürüldü Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, bir doçka uçaksavar mevziinin de imha edildiğini açıkladı. ... Türkiye Kupası sahibini buldu Eskişehir - Bu yıl 55. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon, finalde penaltılar sonucunda Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Atiker Konyaspor oldu. ... Enes Ünal resmen Villareal'de İstanbul - Villareal, milli futbolcu Enes Ünal'ın transferini açıkladı.
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